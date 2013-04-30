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亚洲 | 2013年 4月 30日 星期二 21:10 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差跌至数月低点，因供给充足

路透新加坡4月30日 - 亚洲柴油裂解价差周二跌破每桶14.50美元，为数月来最低，因供给充足大幅打压裂解价差。

柴油出口大国--日本正面临库存上升，因国内需求低迷。

“亚洲供给并不短缺，但如果你看到交易商开始把柴油运往西方，也不必感到意外，因为这是亚洲以外地区夏季需求高峰时期，”一位北亚交易员说。

在夏季驾驶季到来前以及农场活动的增加，使得德国和法国的柴油需求已开始增加。

与此同时，国际航空运输协会周二称，整体航煤需求步伐缓慢，3月国际航空货运量较上年同期下滑了2.1%，因亚太运输公司的需求下滑。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 侯向明; 审校 王洋)
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