国际油市：亚洲柴油裂解价差跌至数月低点，因供给充足

中国信用债：11霍煤债2亿本金分期兑付将延期一年，因融资未能及时完成
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
路透新加坡4月30日 - 亚洲柴油裂解价差周二跌破每桶14.50美元，为数月来最低，因供给充足大幅打压裂解价差。
柴油出口大国--日本正面临库存上升，因国内需求低迷。
“亚洲供给并不短缺，但如果你看到交易商开始把柴油运往西方，也不必感到意外，因为这是亚洲以外地区夏季需求高峰时期，”一位北亚交易员说。
在夏季驾驶季到来前以及农场活动的增加，使得德国和法国的柴油需求已开始增加。
与此同时，国际航空运输协会周二称，整体航煤需求步伐缓慢，3月国际航空货运量较上年同期下滑了2.1%，因亚太运输公司的需求下滑。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 侯向明; 审校 王洋)
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
路透上海4月11日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *湖北高新技术 4 7 4/10簿记建档 5.90% 上限5.95% AA 1.625 第五年末投资者选择权 产业投资公司 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 随州市城市 4 7 4/6簿记建档 5.70% 上限6.00% AA 1.83 第3-7年末还20%本