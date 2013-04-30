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市场报道 | 2013年 4月 30日 星期二 21:12 BJT

美国热股：雅芳首季业绩好于预期，受益于主要市场销售增长和成本削减

路透4月30日 - 雅芳 周二公布的第一季业绩好于预期，进一步表明该公司的美容产品业务继续改善，受益于在主要市场巴西和俄罗斯的销售增长以及成本削减措施。

雅芳股价周一收报22.24美元，盘前交易中上涨7%。(完) (编译 王洋; 审校 田建华)
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