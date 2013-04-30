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市场报道 | 2013年 4月 30日 星期二 21:09 BJT

美国热股：苹果公司宣布发售六笔美元债

路透4月30日 - 美国苹果公司 宣布发售六笔美元债。

该股股价在盘前交易中上涨0.5%至432.07美元。(完) (编译 王洋; 审校 侯向明)
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