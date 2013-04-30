美国热股：苹果公司宣布发售六笔美元债

更正-《路透晚报》--4月11日日间新闻摘要（中港台）
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
路透4月30日 - 美国苹果公司 宣布发售六笔美元债。
该股股价在盘前交易中上涨0.5%至432.07美元。(完) (编译 王洋; 审校 侯向明)
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
路透上海4月11日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *湖北高新技术 4 7 4/10簿记建档 5.90% 上限5.95% AA 1.625 第五年末投资者选择权 产业投资公司 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 随州市城市 4 7 4/6簿记建档 5.70% 上限6.00% AA 1.83 第3-7年末还20%本
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *邵东新区开发 14 7 4/18簿记建档 -- AA- 4/19-4/20 江海证券 建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= *黔南州国有 10 7 4/18簿记建档 -- AA 4/1