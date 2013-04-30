版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 30日 星期二 21:13 BJT

美国数据：2月标普/Case-Shiller房价指数同比涨幅创06年5月以来最大

房价指数较上年同期上涨9.3%，亦高过预估的增长9%，创2006年5月以来最大涨幅。

未经季节性调整，房价较上月上涨0.3%。(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐