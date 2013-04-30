版本:
中国
市场报道 | 2013年 4月 30日 星期二 21:12 BJT

美国热股：汤森路透首季营业利润下滑7%，金融和风险部门营收下滑

路透4月30日 - 财经讯息提供商汤森路透 周二公布首季营业利润下滑7%，受累于剥离成本以及金融和风险部门营收的下滑。

汤森路透股价周一收报33.72美元。(完) (编译 王洋; 审校)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐