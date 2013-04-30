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市场报道 | 2013年 4月 30日 星期二 21:12 BJT

美国数据: 4月27日止当周连锁店销售较上年同期增长2.8%--Redbook

路透纽约4月30日 - Redbook Research周二公布的报告显示，4月27日止当周美国连锁店销售经季节调整后较上年同期增长2.8%。

2013年4月迄今连锁店销售较上年同期增长2.2%，较前月下滑2.5%。(完)

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(编译 侯向明; 审校 王洋)
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