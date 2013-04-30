美国股市：平开，关注经济数据和美联储会议

路透纽约4月30日 - 美国股市周二平开，因投资者等待经济数据出炉及本周的美联储会议，以从中寻找能够推动标准普尔500指数升破1,600点的催化剂。

道琼工业指数 开盘下跌15.89点或0.11%至14,802.86点。标准普尔500指数 跌1.00点或0.06%，报1,592.61点。Nasdaq指数 涨0.49点或0.01%，报3,307.51点。(完)