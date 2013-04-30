表格：美国4月芝加哥采购经理人指数为49.0，预估为52.5

中国信用债：11霍煤债2亿本金分期兑付将延期一年，因融资未能及时完成
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
路透4月30日 - 美国供应管理协会(ISM)周二公布：
* 美国4月芝加哥采购经理人指数(PMI)为49.0(预估为52.5)
* 美国4月芝加哥PMI就业分项指数为48.7, 3月为55.1
* 美国4月芝加哥PMI产出分项指数为49.9, 3月为51.8
* 美国4月芝加哥PMI新订单分项指数为53.2, 3月为53.0
* 美国4月芝加哥PMI投入物价分项指数为51.0, 3月为61.0
* 美国4月芝加哥PMI投入物价分项指数为2009年10月来最低
* 美国4月芝加哥PMI就业分项指数为12月以来最低
* 美国4月芝加哥PMI产出分项指数自2009年9月来首次跌破50关口
以下为详细数据:
4月 3月 2月 1月 12月 11月 采购经理人指数(PMI) 49.0 52.4 56.8 55.6 50.0 50.2 生产分项指数 49.9 51.8 60.2 60.9 52.4 53.4 新订单分项指数 53.2 53.0 60.2 58.2 50.4 45.9 未交货订单分项指数 40.6 45.0 50.9 46.6 45.1 48.2 库存分项指数 40.6 41.0 50.1 55.0 48.7 47.8 就业分项指数 48.7 55.1 55.7 58.0 46.8 53.6 供应商交货分项指数 47.9 58.0 50.3 49.9 52.8 57.9 物价分项指数 51.0 61.0 61.8 60.7 62.9 69.3 (完)
(编译 田建华; 审校 侯向明)
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
路透上海4月11日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *湖北高新技术 4 7 4/10簿记建档 5.90% 上限5.95% AA 1.625 第五年末投资者选择权 产业投资公司 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 随州市城市 4 7 4/6簿记建档 5.70% 上限6.00% AA 1.83 第3-7年末还20%本