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货币新闻 | 2013年 4月 30日 星期二 21:58 BJT

表格：美国4月芝加哥采购经理人指数为49.0，预估为52.5

路透4月30日 - 美国供应管理协会(ISM)周二公布：

* 美国4月芝加哥采购经理人指数(PMI)为49.0(预估为52.5)

* 美国4月芝加哥PMI就业分项指数为48.7, 3月为55.1

* 美国4月芝加哥PMI产出分项指数为49.9, 3月为51.8

* 美国4月芝加哥PMI新订单分项指数为53.2, 3月为53.0

* 美国4月芝加哥PMI投入物价分项指数为51.0, 3月为61.0

* 美国4月芝加哥PMI投入物价分项指数为2009年10月来最低

* 美国4月芝加哥PMI就业分项指数为12月以来最低

* 美国4月芝加哥PMI产出分项指数自2009年9月来首次跌破50关口

以下为详细数据:

4月 3月 2月 1月 12月 11月 采购经理人指数(PMI) 49.0 52.4 56.8 55.6 50.0 50.2 生产分项指数 49.9 51.8 60.2 60.9 52.4 53.4 新订单分项指数 53.2 53.0 60.2 58.2 50.4 45.9 未交货订单分项指数 40.6 45.0 50.9 46.6 45.1 48.2 库存分项指数 40.6 41.0 50.1 55.0 48.7 47.8 就业分项指数 48.7 55.1 55.7 58.0 46.8 53.6 供应商交货分项指数 47.9 58.0 50.3 49.9 52.8 57.9 物价分项指数 51.0 61.0 61.8 60.7 62.9 69.3 (完)

(编译 田建华; 审校 侯向明)
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