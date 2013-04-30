表格：美国4月消费者信心指数为68.1,预估为60.8--经济咨商会

路透4月30日 - 美国经济谘商会周二公布，4月美国消费者信心指数上升至68.1，为去年9月来最高，3月被上修为61.9，前值为59.7。 此前路透访问的分析师预估中值显示，4月消费者信心指数料为60.8。 以下为具体数据: