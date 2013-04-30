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货币新闻 | 2013年 4月 30日 星期二 22:05 BJT

表格：美国4月消费者信心指数为68.1,预估为60.8--经济咨商会

路透4月30日 - 美国经济谘商会周二公布，4月美国消费者信心指数上升至68.1，为去年9月来最高，3月被上修为61.9，前值为59.7。 此前路透访问的分析师预估中值显示，4月消费者信心指数料为60.8。 以下为具体数据:

4月 3月 3月初值 2月 整体指数 68.1 61.9 59.7 68.0 现况指数 60.4 59.2 57.9 61.4 预期指数 73.3 63.7 60.9 72.4(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 利棣儿；审校　母红)
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