国际油市：美国最近一周原油库存增加520万桶--美国石油协会(API)

中国信用债：11霍煤债2亿本金分期兑付将延期一年，因融资未能及时完成

路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。