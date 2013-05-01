版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 1日 星期三 22:04 BJT

表格：美国3月建筑支出下降1.7%，预估为增长0.7%－商务部

路透华盛顿5月1日 - 美国商务部周三公布，美国3月建筑支出减少1.7%，预估为增长0.7%。2月经修正后上升1.5%，前值为增长1.2%。

以下为经季节调整后的数据： (变动百分比): 　3 2月 13年3月/12年3月 整体支出 　 -1.7 1.5 4.8 民间支出 　 -0.6 1.5 9.8 公共支出 　 -4.1 1.5 -5.4 年率(单位为10亿美元):

3月 　2月 12年3月 整体支出 856.7 871.2 817.8 民间支出 598.4 602.0 544.8 公共支出 258.3 269.2 273.0 前次公布的变动(%):

2月 1月 整体支出 1.2 -2.1 民间支出 　1.3 -3.1 公共支出 0.9 0.2(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 母红; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐