表格：韩国4月出口较上年同期增长0.4%，贸易顺差初值为26亿美元

路透首尔5月1日 - 韩国产业通商资源部周三公布4月进出口与贸易收支初值如下:

4月 3月*

贸易收支 (10亿美元) 2.6 3.3

出口 (10亿美元) 46.3 47.4

(较上年同期变动百分比) +0.4 +0.2

进口 (10亿美元) 43.7 44.1

(较上年同期变动百分比) -0.5 -2.0

* 为2013年4月15日公布的修正值

附注：

路透调查结果为，分析师预测4月出口较上年同期成长2.4%，进口持平。

据汤森路透计算，4月平均每工作日出口值为19.3亿美元，3月修正后为21.1亿美元。

中国是韩国最大的出口市场，约占其出口的四分之一，其次是美国和欧盟。

以产品类别分，电子产品是最大出口品，所占比例略超五分之一，其次是汽车和工业机械。(完)