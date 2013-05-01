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货币新闻 | 2013年 5月 1日 星期三 09:49 BJT

表格: 日本3月受薪者现金所得按年下滑0.6%,加班工资降幅为逾三年最大

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3月 3月 2月

薪资(日圆) (年变动率%)

整体现金薪资 275,746 -0.6 -0.8*

每月薪资 260,700 -1.1 -0.9*

-经常性薪资 241,922 -0.8 -0.7*

-加班工资 18,778 -3.7 -2.7*

-特别加给 15,046 +8.2 +10.7*

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员工人数(百万人)

整体人数 45.402 +0.3 +0.5*

一般雇员 32.189 -0.3 -0.8*

兼职员工 13.213 +1.9 +3.7*

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注："*"代表修正值。

参看完整表格,请点选厚生劳动省官方网站：

(here)(完) (编译 梁睿雪/王翔琼; 审校 李爽/于春红)
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