全球外汇市场5月1日主要消息

中国信用债：11霍煤债2亿本金分期兑付将延期一年，因融资未能及时完成
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(除特别说明外，均为GMT时间)
0130 - 日本3月加班工资
0600 - 英国4月Nationwide房价指数
0828 - 英国4月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)
1100 - 美国一周抵押贷款指数
1215 - 美国4月ADP民间就业报告
1258 - 美国4月Markit制造业PMI终值
1300 - 美国财政部公布季度再融资事宜并举行记者会
1400 - 美国4月供应管理协会(ISM)制造业指数
1400 - 美国3月建筑支出
1800 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决议
-- - 美国4月汽车销售
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 郑茵 审校 王兴亚)
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
路透上海4月11日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *湖北高新技术 4 7 4/10簿记建档 5.90% 上限5.95% AA 1.625 第五年末投资者选择权 产业投资公司 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 随州市城市 4 7 4/6簿记建档 5.70% 上限6.00% AA 1.83 第3-7年末还20%本