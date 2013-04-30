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亚洲 | 2013年 5月 1日 星期三 06:29 BJT

全球外汇市场5月1日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

0130 - 日本3月加班工资

0600 - 英国4月Nationwide房价指数

0828 - 英国4月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)

1100 - 美国一周抵押贷款指数

1215 - 美国4月ADP民间就业报告

1258 - 美国4月Markit制造业PMI终值

1300 - 美国财政部公布季度再融资事宜并举行记者会

1400 - 美国4月供应管理协会(ISM)制造业指数

1400 - 美国3月建筑支出

1800 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决议

-- - 美国4月汽车销售

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 郑茵 审校 王兴亚)
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