日韩经济指标预测--5月1日-5月8日****

中国信用债：11霍煤债2亿本金分期兑付将延期一年，因融资未能及时完成
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 4月29日当周 5月1日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0000 韩国出口(较上年同期) 4月初值 +2.4% +0.2% 进口(较上年同期) 持平 -2.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差33 0130 日本加班工资(较上年同期) 3月 -- -3.5% 5月2日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0000 韩国汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PM 4月 -- 52.0 I) 5月3日(五) 暂无重要经济数据公布 5月6日当周 5月5日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国外汇储备(亿美元) 4月 -- 3,274.1 5月6日(一) 暂无重要经济数据公布 5月7日(二) 暂无重要经济数据公布 5月8日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超8,626 外资投资日本股票(亿日圆) 前 -- 卖超27 周 9 (完)
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
路透上海4月11日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *湖北高新技术 4 7 4/10簿记建档 5.90% 上限5.95% AA 1.625 第五年末投资者选择权 产业投资公司 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 随州市城市 4 7 4/6簿记建档 5.70% 上限6.00% AA 1.83 第3-7年末还20%本