重发-《综述》美国2月房价增速为近七年来最快，或为经济复苏助一臂之力

(重发以去掉内文多余段落)

* 美国2月房价同比增长9.3%

* 2月房价增速高于1月

* 第一季雇佣成本增长0.3%

* 4月消费者信心改善

路透华盛顿4月30日 - 美国2月房价增速为近七年来最快，再度表明楼市复苏将协助缓解政府紧缩政策对经济的拖累。

周二公布的2月标普/Case-Shiller 20个大都会地区独栋房屋价格指数较上年同期上涨9.3%。

该数据强化这样一种观点，即房价上涨或使今年美国民众支出意愿提升，从而帮助缓解增税和政府减支政策对经济成长的冲击。

“这不仅对楼市来说将是一个强有力的利好基本面因素，同时也可能有助于消费者支出，”Pierpont Securities分析师Stephen Stanley表示。

另一份报告显示，美国4月消费者信心反弹，因美国民众对未来经济形势及收入前景信心增强。

民间行业组织经济谘商会称，其消费者信心指数升至68.1，上月修正后为61.9。路透调查分析师原本预计该指数为60.8。

但就业市场以及整体经济疲软可能降低楼市复苏起到的提振效应，这种风险在升温。3月聘雇活动大幅减缓，第一季经济成长迟缓，令外界担忧美国经济可能难以应对华府紧缩财政产生的影响。

还有一份报告显示，美国中西部4月企业活动意外萎缩至2009年9月以来最低水准，就业分项指数也回落。

供应管理协会(ISM)芝加哥采购经理人指数(PMI)降至49，低于50的荣枯分水岭，也不及分析师预期的52.5。

另一数据表明楼市复苏势头减弱，商务部周二表示，美国住房拥有率第一季降至17年低点65.2%。

但房价上涨仍然可能吸引建筑企业建设新房和增加库存。住宅市场供不应求已经限制了销售。

标准普尔/Case Shiller房价指数显示，2月房价经季节调整后较前月上涨1.2%，高于预测的增长0.9%。

楼市看来已走过转折点，自2012年2月开始一直在回升。

浏览房价图表，请点选(link.reuters.com/rem34t)。

浏览就业市场图表，请点选(views of job market: link.reuters.com/syk36t)。

浏览消费者信心图表，请点选(link.reuters.com/pum34t)。

**未来将有更多货币激励**

美国股市大致持平，不过市场人士称中西部企业活动下降打压人气。美债收益率(殖利率)也基本持平。

此时正值美国联邦储备理事会(美联储/FED)准备召开货币政策会议。最近一系列疲软数据加深对美联储今年维持每月购债850亿美元的预期。