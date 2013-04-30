《美国个股焦点》苹果创纪录的170亿美元发债赢得市场青睐

中国信用债：11霍煤债2亿本金分期兑付将延期一年，因融资未能及时完成
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
路透纽约/伦敦4月30日 - 美国苹果公司 周二完成规模高达170亿美元债券发行的定价工作，这宗史上最大规模的非银行机构发债交易赢得了投资者的青睐。当前公司已转变策略，希望安抚惊慌不安的股东。
就在宣布季度获利出现10年来首度下滑的一周之后，公司进入市场展开大规模融资，希望筹集资金用于回馈苹果股东1,000亿美元现金的计划。
消息人士表示，这宗发债可能受到热烈追捧，投资者提交认购的速度要足够快才能有机会参与。苹果是唯一一家账上没有一分钱负债的主要科技企业。
此次发债共有六部分，全部以美元计价，截至纽约时间中午共计吸引逾500亿美元的认购资金--即便是在当前债市红火的背景下，这样的需求亦堪称巨大。
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
路透上海4月11日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *湖北高新技术 4 7 4/10簿记建档 5.90% 上限5.95% AA 1.625 第五年末投资者选择权 产业投资公司 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 随州市城市 4 7 4/6簿记建档 5.70% 上限6.00% AA 1.83 第3-7年末还20%本