《美国个股焦点》苹果创纪录的170亿美元发债赢得市场青睐

路透纽约/伦敦4月30日 - 美国苹果公司 周二完成规模高达170亿美元债券发行的定价工作，这宗史上最大规模的非银行机构发债交易赢得了投资者的青睐。当前公司已转变策略，希望安抚惊慌不安的股东。

就在宣布季度获利出现10年来首度下滑的一周之后，公司进入市场展开大规模融资，希望筹集资金用于回馈苹果股东1,000亿美元现金的计划。

消息人士表示，这宗发债可能受到热烈追捧，投资者提交认购的速度要足够快才能有机会参与。苹果是唯一一家账上没有一分钱负债的主要科技企业。