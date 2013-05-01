《美国个股焦点》苹果创纪录的170亿美元发债赢得市场青睐

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
**筹集现金**
尽管苹果持有的现金多达1,450亿美元，数量惊人，但在美国只有450亿美元可供随时自由支配，意味着苹果未来三年内需要筹集约600亿美元用于股东资本回报计划。
分析师认为，现在进入债市发债合情合理，因为利率接近纪录低点，筹资成本较低。
但苹果没能获得评级机构最高的AAA评级。标准普尔给予的评级为“AA+”，穆迪评级为“Aa1”。
尽管如此，投资者对苹果债券表现出浓厚兴趣，让苹果得以降低此次发债所有部分的定价，从三年期到30年期每批债券收益率都比指导价位低出5个基点。
苹果是次发债售出10亿美元三年期浮息债券，15亿美元三年期固息债券，20亿美元五年期浮息债券，40亿美元固息债券，55亿美元10年期固息债券和30亿美元30年期固息债券。(完)
(编译 郑茵/王翔琼/梁睿雪/白云; 审校 程琳/李爽)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。