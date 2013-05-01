《美国个股焦点》苹果创纪录的170亿美元发债赢得市场青睐

**筹集现金**

尽管苹果持有的现金多达1,450亿美元，数量惊人，但在美国只有450亿美元可供随时自由支配，意味着苹果未来三年内需要筹集约600亿美元用于股东资本回报计划。

分析师认为，现在进入债市发债合情合理，因为利率接近纪录低点，筹资成本较低。

但苹果没能获得评级机构最高的AAA评级。标准普尔给予的评级为“AA+”，穆迪评级为“Aa1”。

尽管如此，投资者对苹果债券表现出浓厚兴趣，让苹果得以降低此次发债所有部分的定价，从三年期到30年期每批债券收益率都比指导价位低出5个基点。

苹果是次发债售出10亿美元三年期浮息债券，15亿美元三年期固息债券，20亿美元五年期浮息债券，40亿美元固息债券，55亿美元10年期固息债券和30亿美元30年期固息债券。(完)