加拿大经济：成长重新加速，或预示经济回暖

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
在经过许多个月的失望之后，分析师忽然发现自己预测竟然过于悲观了。目前多数分析师认为，第一季经济成长环比年率料超过加拿大央行本月稍早预计的1.5%，甚至有可能高于2%，这取决于3月数据如何。
不过，丰业银行副总裁Derek Holt表示，央行准备继续保持谨慎，直至看到更多经济好转的证明。
“数据或许表明经济中的闲置产能要略少于加拿大央行4月货币政策报告中的估算，但差距也不是特别大。此外，楼市的修正仍在继续，且通胀率低于央行的2%目标，因此政策在较长一段时间内仍将保持稳定，”他说。
统计局周二亦报告称，加拿大3月生产者物价指数(PPI)微升0.1%，因加元兑美元贬值，推升汽车等产品的价格。路透调查中分析师平均预期为上升0.3%。
统计局称，若不考虑汇率因素，该指数本来下跌0.3%，因石油和煤炭以及部分金属价格走低。
3月PPI较上年同期上涨0.9%。(完)
(编译 郑茵 审校 张荻)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。