加拿大经济：成长重新加速，或预示经济回暖

在经过许多个月的失望之后，分析师忽然发现自己预测竟然过于悲观了。目前多数分析师认为，第一季经济成长环比年率料超过加拿大央行本月稍早预计的1.5%，甚至有可能高于2%，这取决于3月数据如何。

不过，丰业银行副总裁Derek Holt表示，央行准备继续保持谨慎，直至看到更多经济好转的证明。

“数据或许表明经济中的闲置产能要略少于加拿大央行4月货币政策报告中的估算，但差距也不是特别大。此外，楼市的修正仍在继续，且通胀率低于央行的2%目标，因此政策在较长一段时间内仍将保持稳定，”他说。

统计局周二亦报告称，加拿大3月生产者物价指数(PPI)微升0.1%，因加元兑美元贬值，推升汽车等产品的价格。路透调查中分析师平均预期为上升0.3%。

统计局称，若不考虑汇率因素，该指数本来下跌0.3%，因石油和煤炭以及部分金属价格走低。

3月PPI较上年同期上涨0.9%。(完)