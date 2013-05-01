欧洲经济指标预测--5月1日-5月8日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 4月29日当周 5月1日-5月11日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 4月 -- +0.2% 房价指数三个月均值(较上年同 -- +1.1% 期) 5月1日(三) 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 4月 +0.3% 持平 (较上年同期) +1.2% +0.8% 0828 英国Markit/CIPS制造业PMI 4月 48.5 48.3 5月2日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0730 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 4月 49.0 48.3 0743 意大利Markit/ADACI制造业PMI 4月 44.8 44.5 0748 法国Markit制造业PMI 4月 44.4 44.4 0753 德国Markit/BME制造业PMI 4月 47.9 47.9 0758 欧元区Markit制造业PMI 4月 46.5 46.5 0800 意大利PPI(较上月) 3月 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.3% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 4月 48.0 47.2 1145 欧洲央行利率决议 5月 0.50% 0.75% 5月3日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 4月 52.4 52.4 0900 欧元区PPI(较前月) 3月 -0.2% +0.2% (较上年同期) +0.6% +1.3% 5月6日当周 5月6日(一) 0743 意大利Markit/ADACI服务业PMI 4月 -- 45.5 0748 法国Markit服务业PMI 4月 -- 44.1 综合PMI -- 44.2 0753 德国Markit服务业PMI 4月 -- 49.2 0758 欧元区Markit服务业PMI 4月 -- 46.6 综合PMI -- 46.5 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 5月 -- 负17.3 0900 欧元区零售销售(较前月) 3月 -- -0.3% (较上年同期) -- -1.4% 5月7日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0545 瑞士消费者信心指数 第二季 -- 负6 0545 瑞士未经季节调整的失业率 4月 -- 3.2% 经季节调整的失业率 -- 3.1% 0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 截至3月 -- 赤字271 0645 法国工业生产(较前月) 3月 -- +0.7% 0645 法国贸易收支(亿欧元) 3月 -- 逆差60 进口(亿欧元) -- 418.52 出口(亿欧元) -- 358.41 1000 德国工业订单 3月 -- +2.3% 2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 4月 -- +1.9% 5月8日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 -- +0.2% (较上年同期) -- -0.6% 1000 德国工业生产 3月 -- +0.5% (完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。