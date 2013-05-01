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市场报道 | 2013年 5月 1日 星期三 08:01 BJT

****欧洲经济指标预测--5月1日-5月8日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    
    * 4月29日当周   
 5月1日-5月11日
 0700     英国Halifax房价指数(较前月)                  4月               --         +0.2%
                    房价指数三个月均值(较上年同                          --         +1.1%
          期)                                                                
 5月1日(三)
 0600     英国Nationwide房价指数(较前月)               4月             +0.3%         持平
                              (较上年同期)                             +1.2%        +0.8%
 0828     英国Markit/CIPS制造业PMI                     4月              48.5         48.3
 5月2日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 0730     瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI)               4月             49.0          48.3
 0743     意大利Markit/ADACI制造业PMI                  4月             44.8          44.5
 0748     法国Markit制造业PMI                          4月             44.4          44.4
 0753     德国Markit/BME制造业PMI                      4月             47.9          47.9
 0758     欧元区Markit制造业PMI                        4月             46.5          46.5
 0800     意大利PPI(较上月)                            3月               --         +0.1%
                  (较上年同期)                                           --         +0.3%
 0830     英国Markit/CIPS建筑业PMI                     4月             48.0          47.2
 1145     欧洲央行利率决议                             5月            0.50%         0.75%
 5月3日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 0828     英国Markit/CIPS服务业PMI                     4月             52.4          52.4
 0900     欧元区PPI(较前月)                            3月            -0.2%         +0.2%
                  (较上年同期)                                        +0.6%         +1.3%
   
    5月6日当周  
 5月6日(一)
 0743     意大利Markit/ADACI服务业PMI                  4月               --          45.5
 0748     法国Markit服务业PMI                          4月               --          44.1
                   综合PMI                                               --          44.2
 0753     德国Markit服务业PMI                          4月               --          49.2
 0758     欧元区Markit服务业PMI                        4月               --          46.6
                     综合PMI                                             --          46.5
 0830     欧元区Sentix投资者信心指数                   5月               --        负17.3
 0900     欧元区零售销售(较前月)                       3月               --         -0.3%
                      (较上年同期)                                       --         -1.4%
     
 5月7日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 0545     瑞士消费者信心指数                         第二季              --           负6
 0545     瑞士未经季节调整的失业率                     4月               --          3.2%
             经季节调整的失业率                                          --          3.1%
 0645     法国年内迄今预算(亿欧元)                   截至3月             --       赤字271
 0645     法国工业生产(较前月)                         3月               --         +0.7%
 0645     法国贸易收支(亿欧元)                         3月               --        逆差60
                 进口(亿欧元)                                            --        418.52
                 出口(亿欧元)                                            --        358.41
 1000     德国工业订单                                 3月               --         +2.3%
 2301     英国BRC同店零售销售(较上年同期)              4月               --         +1.9%
       
 5月8日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 0715     瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)              4月               --         +0.2%
                              (较上年同期)                               --         -0.6%
 1000     德国工业生产                                 3月               --         +0.5%
      (完)
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