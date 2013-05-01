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货币新闻 | 2013年 5月 1日 星期三 08:49 BJT

日本个股：夏普料公布大于预估的年度亏损--消息

路透东京5月1日 - 两名知情消息人士称，日本液晶显示器大厂夏普 将公布3月31日止财年净损5,000亿日圆(51亿美元)，逊于市场预期，因转销面板生产厂这个资产账目打击其获利。

两位不愿具名的消息人士称，低于预期的生产水准，使得该公司产能过剩。他们指出，夏普也为欧洲反垄断调查可能祭出的罚金拨备了现金。

日本经济新闻首先报导了夏普亏损扩大的情况。(完) (编译 王冠中; 审校 程琳)
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