日本股市：日经指数开低，因权重股Tokyo Electron下挫

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京5月1日 - 日股日经指数周三盘初下跌，因半导体设备制造商Tokyo Electron 的财测令人失望。日经指数此前创下20年来最佳的4月表现。
日经指数 下跌0.5%，报13,792.29点，上月上涨11.8%，创下1993年以来最佳4月份表现，且为连续第九个月上涨，为2005年5月至2006年1月以来最长的连涨周期。
东证股价指数 跌0.6%，报1,158.45点。
日经指数权重成分股Tokyo Electron下跌4.5%。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。