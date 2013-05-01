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亚洲 | 2013年 5月 1日 星期三 08:26 BJT

日本股市：日经指数开低，因权重股Tokyo Electron下挫

路透东京5月1日 - 日股日经指数周三盘初下跌，因半导体设备制造商Tokyo Electron 的财测令人失望。日经指数此前创下20年来最佳的4月表现。

日经指数 下跌0.5%，报13,792.29点，上月上涨11.8%，创下1993年以来最佳4月份表现，且为连续第九个月上涨，为2005年5月至2006年1月以来最长的连涨周期。

东证股价指数 跌0.6%，报1,158.45点。

日经指数权重成分股Tokyo Electron下跌4.5%。(完)
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