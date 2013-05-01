金砖国家：4月30日股汇市收盘纵览

路透5月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月30日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高1.17%，报1,039.45点。

中国金融市场：逢五一假期休市。

香港股市：收于七周高位为4月画下句点。对成长敏感的类股反弹，因投资人在假期以及中国制造业数据公布之前回补空头押注。恒生指数 收高0.7%至22,737点，是3月12日以来最高收位。恒生国企指数 上涨1.2%。两大指数4月分别上涨2%和0.2%。 ========================================================================================

印度股市：收于一个半月高位，受Hindustan Unilever涨幅引领。此前Hindustan Unilever母集团宣布耗资54亿美元增加持股，提振公司股价。印度财长有关税收居民证的讲话也提振股市。指标BSE指数 收升0.6%，或116.68点，报19,504.18点，4月则收高3.5%，为三个月来首次收升。NSE指数 收升0.44%或26.10点，收报5,930.20点，在5,900点这一重要心理关卡上方，股指4月收高4.4%。

印度汇市：卢比兑美元升至两周来最高，连续第二个月走强，此前当局下调外籍人士的债券利息税，美元扩大流入的预期因而升温。卢比兑美元 收报53.80/81，周一收盘价报54.23/24。卢比盘中曾经高见53.79，是4月17日来最高位，本月则收高0.9%，2013年迄今涨幅累积达2.2%。 ========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,407.210点。MSCI明晟俄罗斯指数 收高1.87%至760.83点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.63%，报31.1210卢布，卢布兑欧元 跌0.45%，至40.9500卢布。 ========================================================================================

巴西股市：拉美股市上扬，巴西股市受大宗商品制造商股提振。圣保罗交易所Bovespa指数 升1.86%至55,910.37点。

巴西汇市：拉美货币上扬，投资者押注欧美央行将维持甚至增加全球流动性，因此持续在新兴市场中寻求较高收益。雷亚尔兑美元升0.2%，但投资者在劳动节假期前情绪谨慎。拉美市场周三将因假期休市。1910GMT，雷亚尔兑美元 上涨0.17%至2.0009。

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南非股市：连续第三天下跌，白金矿商Lonmin 打压大盘下跌，因公司产出存在忧虑。Lonmin是全球第三大白金生产商。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收低0.86%，报34,068点。综合指数 收低0.74%，至38,735点。