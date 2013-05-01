加股业绩：汤森路透第一季营业利润下滑7%，财务暨风险部门营收不振

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透4月30日 - 汤森路透 周二公布第一季营业利润下滑7%，除了受到资遣成本影响外，主要服务银行客户的财务暨风险部门(Financial & Risk)营收下滑。
这家全球新闻资讯业巨擘周二收盘下跌0.35加元至33.75加元。汤森路透维持年底以前的展望不变，重申2013年营收将呈现低个位数成长的预测。
“过去数季以来我们持续见到营收趋势改善，”汤森路透执行长James Smith在接受访问时表示。
若不计入资遣费用，第一季获利则是优于华尔街预期，因营业费用下滑8%。营收符合分析师预估，不含汇率变动的营收成长2%至31亿美元，受助于公司法务及税务暨会计等两大部门表现强劲。
“好消息是他们降低成本的计画进度超前，”Sanford Bernstein & Co资深分析师Claudio Aspesi表示。
“坏消息是营收方面进展不大。营收需要出现优异成长，才有理由让股价出现溢价。”
Smith在与分析师召开电话会议时表示，“我们至少已经让市占率停止下滑。我们正处于非常具有竞争力的位置。”
剔除取消订购后的净营收是评量汤森路透的重要指标。Smith表示，财务暨风险部门的净营收仍处于在下半年好转的轨道上运行。营收的数据较净营收数据落后约12个月。
今年稍早汤森路透曾表示，将因为裁员2,500人而衍生约1亿美元的资遣费用，而第一季的资遣费用达7,800万美元，当季的税负费用则达2.35亿美元。
汤森路透第一季每股净损0.04美元，上年同期则为每股净利0.35美元。经调整过后的每股净利为0.38美元，分析师预估则为0.32美元。
汤森路透周一在纽约证交所挂牌的股价触及33.74美元的一年高点，周二多伦多证交所挂牌股价收低1.0%至33.75加元，纽约证交所挂牌股价则是收低0.68%至33.49美元。(完)
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