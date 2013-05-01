加股业绩：汤森路透第一季营业利润下滑7%，财务暨风险部门营收不振

路透4月30日 - 汤森路透 周二公布第一季营业利润下滑7%，除了受到资遣成本影响外，主要服务银行客户的财务暨风险部门(Financial & Risk)营收下滑。

这家全球新闻资讯业巨擘周二收盘下跌0.35加元至33.75加元。汤森路透维持年底以前的展望不变，重申2013年营收将呈现低个位数成长的预测。

“过去数季以来我们持续见到营收趋势改善，”汤森路透执行长James Smith在接受访问时表示。

若不计入资遣费用，第一季获利则是优于华尔街预期，因营业费用下滑8%。营收符合分析师预估，不含汇率变动的营收成长2%至31亿美元，受助于公司法务及税务暨会计等两大部门表现强劲。

“好消息是他们降低成本的计画进度超前，”Sanford Bernstein & Co资深分析师Claudio Aspesi表示。

“坏消息是营收方面进展不大。营收需要出现优异成长，才有理由让股价出现溢价。”

Smith在与分析师召开电话会议时表示，“我们至少已经让市占率停止下滑。我们正处于非常具有竞争力的位置。”

剔除取消订购后的净营收是评量汤森路透的重要指标。Smith表示，财务暨风险部门的净营收仍处于在下半年好转的轨道上运行。营收的数据较净营收数据落后约12个月。

今年稍早汤森路透曾表示，将因为裁员2,500人而衍生约1亿美元的资遣费用，而第一季的资遣费用达7,800万美元，当季的税负费用则达2.35亿美元。

汤森路透第一季每股净损0.04美元，上年同期则为每股净利0.35美元。经调整过后的每股净利为0.38美元，分析师预估则为0.32美元。