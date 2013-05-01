《全球主要国家债券发行预告》--5月1日-5月8日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透5月1日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别 说明外均为GMT时间。 日 时间 国 规模 发行细节 期 家 5/1 日 三个月期贴现国库券 本 5/1 日 10年期公债 本 5/2 法 长期政府债券(OAT) 国 5/6 1350 法 BTF债券 国 5/7 美 三年期公债 国 5/8 英 2044年到期的指数关联公 国 债 5/8 日 六个月期贴现国库券 本 5/8 德 50亿欧元 五年期公债 国 5/8 美 10年期公债 国 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIAR YCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/EU RCN] 美国现货公债 英国公债市场 [GB /CN] 伦敦美债 东京美债 [US/ TCN] 日本公债市场 中国债市 [CN /CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN- CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUB MK=> (编译 王兴亚; 审校 程琳)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。