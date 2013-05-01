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亚洲 | 2013年 5月 1日 星期三 09:03 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--5月1日-5月8日

路透5月1日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。
 日   时间  国   规模      发行细节
 期         家             
 5/1        日             三个月期贴现国库券
            本             
                           
 5/1        日             10年期公债
            本             
                           
 5/2        法             长期政府债券(OAT)
            国             
 5/6  1350  法             BTF债券
            国             
 5/7        美             三年期公债
            国             
                           
 5/8        英             2044年到期的指数关联公
            国             债
 5/8        日             六个月期贴现国库券
            本             
 5/8        德   50亿欧元  五年期公债
            国             
 5/8        美             10年期公债
            国             
 (完)
      
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 王兴亚; 审校 程琳)
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