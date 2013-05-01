《新兴市场重要经济事件预告》--5月1日-5月8日

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月1日(三)

暂无重要经济事件公布。

5月2日(四)

新德里--亚洲开发银行第46届年会(至5月5日)。

布拉格--捷克央行召开货币政策会议。

布加勒斯特--罗马尼亚央行召开议息会议。

新德里--韩国企划财政部长官玄旿锡和央行总裁金仲秀访问印度，参加亚开行年会和东南亚国协(东盟)加中日韩会议(至5月5日)。

伦敦--南非财长Pravin Gordhan在查塔姆社(Chatham House)讲话，题目为南非经济成长与发展：对区域和国际事务带来的影响。

阿布扎比--阿联酋-日本商业论坛。

5月3日(五)

新德里--亚洲开发银行第46届年会(第二日)。

孟买--印度央行宣布2013-14年度货币政策声明。

坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策声明。

5月4日(六)

新德里--亚洲开发银行第46届年会(第三日)。

5月5日(日)

新德里--亚洲开发银行第46届年会(最后一日)。

5月6日(一)

暂无重要经济事件公布。

5月7日(二)

华沙--波兰央行召开货币政策会议(第一日)。

5月8日(三)

萨格勒布--克罗地亚央行召开理事会会议。

华沙--波兰央行召开货币政策会议(最后一日)。

布达佩斯--匈牙利央行副总裁Adam Balog在一次会议上发表讲话。

伦敦--第一届英国-吉布提贸易投资论坛。吉布提共和国总统Ismail Omar Guelleh、经济财政部长Ilyas Dawaleh及外交部长Mahamoud Youssouf将出席。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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