《新兴市场重要经济事件预告》--5月1日-5月8日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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5月1日(三)
暂无重要经济事件公布。
5月2日(四)
新德里--亚洲开发银行第46届年会(至5月5日)。
布拉格--捷克央行召开货币政策会议。
布加勒斯特--罗马尼亚央行召开议息会议。
新德里--韩国企划财政部长官玄旿锡和央行总裁金仲秀访问印度，参加亚开行年会和东南亚国协(东盟)加中日韩会议(至5月5日)。
伦敦--南非财长Pravin Gordhan在查塔姆社(Chatham House)讲话，题目为南非经济成长与发展：对区域和国际事务带来的影响。
阿布扎比--阿联酋-日本商业论坛。
5月3日(五)
新德里--亚洲开发银行第46届年会(第二日)。
孟买--印度央行宣布2013-14年度货币政策声明。
坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策声明。
5月4日(六)
新德里--亚洲开发银行第46届年会(第三日)。
5月5日(日)
新德里--亚洲开发银行第46届年会(最后一日)。
5月6日(一)
暂无重要经济事件公布。
5月7日(二)
华沙--波兰央行召开货币政策会议(第一日)。
5月8日(三)
萨格勒布--克罗地亚央行召开理事会会议。
华沙--波兰央行召开货币政策会议(最后一日)。
布达佩斯--匈牙利央行副总裁Adam Balog在一次会议上发表讲话。
伦敦--第一届英国-吉布提贸易投资论坛。吉布提共和国总统Ismail Omar Guelleh、经济财政部长Ilyas Dawaleh及外交部长Mahamoud Youssouf将出席。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚; 审校 白云)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。