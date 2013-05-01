《独家新闻》贝恩资本和Golden Gate带头竞购BMC Software--消息

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透纽约4月30日 - 知悉内情的三名消息人士周二表示，由贝恩资本(Bain Capital)和Golden Gate Capital组成的私募股权投资集团是以逾65亿美元收购企业科技公司BMC Software 的主要竞购者。
消息人士透露，贝恩资本和Golden Gate的报价高于由KKR & Co LP 、TPG Capital LP和Thoma Bravo LLC组成的财团的出价。具体报价情况未能立刻获知。
消息人士称，BMC Software没有授予贝恩资本和Golden Gate独家权利，对手方财团或许仍可提高报价，或者BMC Software可能根本还未决定是否出售自身。由于此项交易尚未公开，消息人士要求匿名。
BMC Software、KKR和Thoma Bravo尚未回应置评请求，而TPG、贝恩资本和Golden Gate拒绝评论。
BMC Software周二收报45.58美元，市值达65亿美元。该公司的竞争对手为甲骨文 、思爱普 、CA Inc 和Compuware ，且自去年以来一直面临Paul Singer旗下活跃型对冲基金Elliott Associates LP要求BMC出售自身的压力。(完) (编译 王翔琼; 审校 于春红)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。