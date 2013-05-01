《独家新闻》贝恩资本和Golden Gate带头竞购BMC Software--消息

路透纽约4月30日 - 知悉内情的三名消息人士周二表示，由贝恩资本(Bain Capital)和Golden Gate Capital组成的私募股权投资集团是以逾65亿美元收购企业科技公司BMC Software 的主要竞购者。

消息人士透露，贝恩资本和Golden Gate的报价高于由KKR & Co LP 、TPG Capital LP和Thoma Bravo LLC组成的财团的出价。具体报价情况未能立刻获知。

消息人士称，BMC Software没有授予贝恩资本和Golden Gate独家权利，对手方财团或许仍可提高报价，或者BMC Software可能根本还未决定是否出售自身。由于此项交易尚未公开，消息人士要求匿名。

BMC Software、KKR和Thoma Bravo尚未回应置评请求，而TPG、贝恩资本和Golden Gate拒绝评论。

BMC Software周二收报45.58美元，市值达65亿美元。该公司的竞争对手为甲骨文 、思爱普 、CA Inc 和Compuware ，且自去年以来一直面临Paul Singer旗下活跃型对冲基金Elliott Associates LP要求BMC出售自身的压力。(完) (编译 王翔琼; 审校 于春红)