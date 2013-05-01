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货币新闻 | 2013年 5月 1日 星期三 09:33 BJT

芝加哥期市：小麦期货小跌，因遇获利了结

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合约 价格 变动 涨跌% 2日涨跌 30日移动均值 RSI

CBOT小麦 726.50 -4.50 -0.62% +1.40% 708.68 62

CBOT玉米 646.75 -3.25 -0.50% -1.97% 645.53 61

CBOT大豆 1395.25 -3.75 -0.27% -0.96% 1362.62 71

CBOT稻米 $15.12 $0.02 +0.10% +1.34% $15.51 38

美国原油 $93.06 -$0.40 -0.43% -1.52% $92.75 58

汇率

欧元/美元 $1.318 $0.001 +0.07% +0.60%

美元/澳元 1.038 0.001 +0.08% +0.28%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 程琳/李婷仪 审校 张荻)
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