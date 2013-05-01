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亚洲 | 2013年 5月 1日 星期三 09:20 BJT

全球金市：金价小跌，美联储会议决定出炉前投资者态度谨慎

美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三将结束为期两天的政策会议，部分人士预计会后发布的声明可能会相对温和，因为近期公布疲弱经济数据。

关于各国央行印钞来购买资产将刺激通胀的担忧，一直是提升金价的主要动力，促使金价在去年10月涨至11个月高位。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二称其黄金持仓量下降0.19%至1,078.54吨，为2009年9月以来最低。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/王兴亚; 审校 白云)
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