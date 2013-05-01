全球金市：金价小跌，美联储会议决定出炉前投资者态度谨慎

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三将结束为期两天的政策会议，部分人士预计会后发布的声明可能会相对温和，因为近期公布疲弱经济数据。
关于各国央行印钞来购买资产将刺激通胀的担忧，一直是提升金价的主要动力，促使金价在去年10月涨至11个月高位。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二称其黄金持仓量下降0.19%至1,078.54吨，为2009年9月以来最低。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/王兴亚; 审校 白云)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。