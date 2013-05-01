国际油市：原油期货下滑，市场静候欧美央行政策决议

美国原油期货周二下跌1.1%，此前美国数据显示中西部4月企业活动萎缩，且一份报告显示欧洲失业率创纪录新高。

美国原油期货4月下跌4%，布兰特原油期货则是下跌超过7%，为去年5月以来最大单月跌幅。

汤森路透商品研究局指数(CRB) 4月下跌近3%。这是一个备受关注的商品价格指数。

美国4月就业可能加速成长，但恐怕仍不足以协助经济抵御政府大举缩减预算及加税的冲击。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三将结束为期两天会议，预料不会停止每月850亿美元买进债券以支撑美国经济的计画。

欧元区通胀率已经降至三年低点，而失业率创下历史新高，这强化了欧洲央行本周稍晚降息的预期。

一项美国政府的研究报告显示，蕴藏丰富的中北部地区的石油估计储量较五年前的预估多出一倍有余，该报告突显出美国正迈向能源自给自足的境地。

沙特石油部长乐见美国能源行业复兴，但他称当前的全球能源产出荣景料将使该国产出在未来十年维持在当前水准。(完)

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