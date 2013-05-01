路透调查：油价预估下修，因供应充沛且经济成长低迷

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
在美国需求上升以及美国输油管道状况改善之下，这将帮助缩窄美国原油期货与布兰特原油期货之间的价差。
经济活动疲软将令欧洲需求承压。GAIN Capital分析师Chris Tevere称，尽管美国第一季经济增速未及预期，但应该还是快于欧洲。
他预计，2013年美国原油期货均价在每桶92美元，2014年为96美元。
**布兰特原油还有下行压力**
布兰特原油期货在4月18日触及今年以来最低点96.75美元，但分析师认为，到第三季应能回到100美元上方。
“尽管我们不排除近期内进一步下跌的可能，但我们并不认为第二季之后价格还能保持在每桶100美元下方。”巴克莱分析师Miswin Mahesh称。
“等经过第二季末进入下半年的时候，我们预计需求将会上升，进而推升油价。”
有两名分析师预计，2013年布兰特原油期货均价在每桶100美元下方，上月路透调查中持此预期的分析师仅一名。
“最近油价疲软支持了我们的观点，即在全球经济复苏脆弱的情况下，高油价无法持续，”Capital Economics分析师Julian Jessop称。
“未来几年，我们依然预计100美元会成为布兰特油价的一个阻碍，而不是其他很多人预计的支撑水准。”Jessop表示。其并称，预计2013与2014年布兰特均价分别在98和90美元。
13位分析师预计2013年布兰特油价平均在中值108.40美元上方，上月调查作出这样预估的分析师数为19。
Raiffeisen Bank International预估值最高，预计2013年布兰特原油在114.30美元，花旗集团最低，为90美元。(完) (编译 王冠中/程琳; 审校 艾茂林)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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