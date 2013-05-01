澳新汇市：澳元与新西兰元在淡静交投中站稳脚跟，观望美联储动向

然而，澳元兑美元仍接近两周高点1.0386美元，主因美元全线疲弱。市场正在为美联储将再度承诺推行积极宽松措施布仓。

澳元兑美元的阻力位在1.0400附近，即4月11-23日跌势的50%回档位。

新西兰元兑美元 报0.8579，日内上升约0.2%，守在隔夜所及两周高点0.8587附近。

新西兰元兑美元的支撑位在0.8540，卖单埋于0.8600上方。

澳新货币兑欧元小涨，但兑日圆持稳。欧元兑澳元 下滑0.1%至1.2676澳元，兑新西兰元 下降0.3%，报1.5344新西兰元。

欧洲央行可能会在周四议息会议上降息。

美国、欧元区和日本的宽松货币政策均帮助提振了高收益的澳新货币。(完)

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