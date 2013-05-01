澳新汇市：澳元与新西兰元在淡静交投中站稳脚跟，观望美联储动向

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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然而，澳元兑美元仍接近两周高点1.0386美元，主因美元全线疲弱。市场正在为美联储将再度承诺推行积极宽松措施布仓。
澳元兑美元的阻力位在1.0400附近，即4月11-23日跌势的50%回档位。
新西兰元兑美元 报0.8579，日内上升约0.2%，守在隔夜所及两周高点0.8587附近。
新西兰元兑美元的支撑位在0.8540，卖单埋于0.8600上方。
澳新货币兑欧元小涨，但兑日圆持稳。欧元兑澳元 下滑0.1%至1.2676澳元，兑新西兰元 下降0.3%，报1.5344新西兰元。
欧洲央行可能会在周四议息会议上降息。
美国、欧元区和日本的宽松货币政策均帮助提振了高收益的澳新货币。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰/王翔琼; 审校 李爽/于春红)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。