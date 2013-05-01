金属期市：伦敦期铜下跌，中国PMI数据引发需求疑虑

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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亚洲多数市场周三休市，欧洲休市的有德国和法国。上海期交所将在周四恢复交易。
周三公布的数据显示，中国4月制造业增速意外放缓，官方制造业采购经理人指数(PMI)降至50.6，3月曾创下11个月高位50.9。
欧元区通胀率降至三年低点，且失业率触及纪录新高，强化对欧洲央行本周稍晚将降息的预期。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周召开会议，外界广泛预期由于近期的疲弱经济数据，其将维持每月850亿美元的购债规模不变。美联储周三稍晚将公布政策决议。
Rio Tinto Alcan表示，已经暂停位于魁北克北部的年产能42.4万吨的Alma铝冶炼厂的阳极铝生产，调查之前造成该厂一名工人死亡的事故原因。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王冠中/王兴亚; 审校 李爽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。