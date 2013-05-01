金属期市：伦敦期铜下跌，中国PMI数据引发需求疑虑

亚洲多数市场周三休市，欧洲休市的有德国和法国。上海期交所将在周四恢复交易。

周三公布的数据显示，中国4月制造业增速意外放缓，官方制造业采购经理人指数(PMI)降至50.6，3月曾创下11个月高位50.9。

欧元区通胀率降至三年低点，且失业率触及纪录新高，强化对欧洲央行本周稍晚将降息的预期。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周召开会议，外界广泛预期由于近期的疲弱经济数据，其将维持每月850亿美元的购债规模不变。美联储周三稍晚将公布政策决议。

Rio Tinto Alcan表示，已经暂停位于魁北克北部的年产能42.4万吨的Alma铝冶炼厂的阳极铝生产，调查之前造成该厂一名工人死亡的事故原因。(完)

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