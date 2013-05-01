全球油料作物：南美大豆出口料在5月触及纪录高位--油世界

* 南美新作大豆出口增加

* 可能在五月触及纪录高位

路透汉堡4月30日 - 总部位于汉堡的油籽行业分析机构油世界(Oil World)周二指出，南美2013年大豆新作出口在起步缓慢之后，目前正在加速出货，且可能在5月达到纪录高位。

“虽然仍需考虑到运往几个亚欧目的地有三至四周运输期，但进口国期待已久的大豆交货改善终于要实现，”油世界说。

港口拥挤已减缓来自巴西的新作大豆出口，与此同时，阿根廷农户因对官方汇率不满意而不愿出售作物。

结果，全球大豆需求转向供应吃紧的美国，但价格已经因预期南美出口增加而开始走弱。

“南美大豆出口正在加速，可能在4月达到930万吨，这是4月的纪录高位，而且是3月430万吨出口量的两倍。”油世界说。

“5月可能至少会再增加至1,000万吨，那将是前所未见的水平，也高于去年5月创下的960万吨纪录高位，”油世界预估。

油世界预估巴西4月大豆出口将从3月的354万吨大增至640万吨，去年4月为443万吨。

油世界说，阿根廷4月大豆出口料将增至160万吨，3月时仅有3万吨，去年4月为72万吨。

“若要抵销美国大豆出口大幅下滑，就非常需要南美出口大增。美国4月大豆出口可能较上年同期减少100-120万吨，5月至少同比减少110万吨。”油世界说。