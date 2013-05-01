全球油料作物：南美大豆出口料在5月触及纪录高位--油世界

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
* 南美新作大豆出口增加
* 可能在五月触及纪录高位
路透汉堡4月30日 - 总部位于汉堡的油籽行业分析机构油世界(Oil World)周二指出，南美2013年大豆新作出口在起步缓慢之后，目前正在加速出货，且可能在5月达到纪录高位。
“虽然仍需考虑到运往几个亚欧目的地有三至四周运输期，但进口国期待已久的大豆交货改善终于要实现，”油世界说。
港口拥挤已减缓来自巴西的新作大豆出口，与此同时，阿根廷农户因对官方汇率不满意而不愿出售作物。
结果，全球大豆需求转向供应吃紧的美国，但价格已经因预期南美出口增加而开始走弱。
“南美大豆出口正在加速，可能在4月达到930万吨，这是4月的纪录高位，而且是3月430万吨出口量的两倍。”油世界说。
“5月可能至少会再增加至1,000万吨，那将是前所未见的水平，也高于去年5月创下的960万吨纪录高位，”油世界预估。
油世界预估巴西4月大豆出口将从3月的354万吨大增至640万吨，去年4月为443万吨。
油世界说，阿根廷4月大豆出口料将增至160万吨，3月时仅有3万吨，去年4月为72万吨。
“若要抵销美国大豆出口大幅下滑，就非常需要南美出口大增。美国4月大豆出口可能较上年同期减少100-120万吨，5月至少同比减少110万吨。”油世界说。
2012年美国大豆产量因旱灾而减少，导致美国出口供应缩减，使大豆价格去年9月触及纪录高位。(完) (编译 李婷仪 审校 程琳)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。