路透调查：美国基金经理4月将全球股市配置降至2007年以来最低

* 股市投资配比降至2007年以来最低，现金比重提高

* 美国、加拿大、英国和日本股市平均配比上升

* 政府公债配比升至7月以来最高

路透班加罗尔4月30日 - 周二公布的路透调查显示，美国基金经理人4月将全球股市配置降至2007年以来最低，并调高现金部位，因担心全球经济成长放缓。

在4月17-29日对13家美国基金管理公司调查显示，4月现金配置比重为3.3%，较3月高出1.5个百分点，且是11月以来最高。

在全球投资组合中，股票配比减少了逾2.5个百分点至57.4%，为至少是2007年金融危机爆发以来的最低，3月时配比为60.0%。

4月股票配比为连续第三个月下滑，即使指标美股标准普尔500指数 在周一收在纪录高位，今年以来已上涨12%。

State Street Global Advisors资深投资组合理Daniel Pierce表示，“放眼各类资产，我们还是认为股票是最有吸引力的，但我们可能不像三个月前那般乐观，因为今年初的经济成长展望要比现在看起来还要好。”

美国、英国和日本的股票配比略有增加，欧股的配比则下滑。欧元区面临衰退问题，且最大经济体—德国则是有紧张迹象。

拉丁美洲和除日本外亚洲的股票配比也是下滑。

一些基金经理人警告，在许多主要股市冲上接近纪录高位或创纪录后，股市料将进一步大涨。

但疲弱的数据可能支持了超宽松货币政策的必要性，并为股市提供进一步的支撑。

“有了央行的支撑，暗示股市有进一步上涨的潜力，”RidgeWorth Investments资深投资策略师和资产配置主管Alan Gayle表示。

他并称，“日本加入其他发达国家的行列，大举提高货币宽松，再加上估值吸引人，这对今年股市而言将是一大利多。”