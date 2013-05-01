更新版 1-中国数据: 4月官方制造业PMI降至50.6逊于预期，经济增速下行风险加大

* 官方制造业PMI回落至50.6，逊于预期 * 新订单指数下滑，出口订单降至50下方 * 经济弱复苏但下行风险加大 (新增更多细节及评论) 路透北京5月1日 - 中国官方4月制造业PMI指数意外回落，新订单、库存等多项指数均下降，出口订单降 至荣枯线下方，显示制造业需求仍面临压力，与稍早公布的汇丰PMI初值一道证实中国经济复苏乏力。 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三公布，宏观经济先行指标--4月官方制造业采购经理人指 数(PMI) 自上月的50.9降至50.6，逊于路透此前的调查预估值51。 “4月份PMI指数小幅回落，表明经济回稳的基础还不巩固。”中国物流与采购联合会特约分析师张立群称 。 张立群分析指出，从需求面看，新订单指数、出口订单指数、积压订单指数均在下降；从库存方面看，产 成品库存和采购量指数也在下降。这些情况表明，订单水平下降开始使补充库存转为去库存。4月份购进价格 指数大幅降低，也反映了企业预期向负面的变化。 官方新闻稿显示，4月新订单指数自上月的52.3降至51.7，新出口订单则降至萎缩区域，为48.6。购进价 格指数从3月的50.6大幅降至40.1。 “综合这些情况，预计未来经济增速有小幅下行的可能。应着力稳定国内需求，提高经济回稳的可持续性 。” 此前公布的汇丰4月制造业PMI初值也意外回落，反映经济增长乏力，汇丰PMI初值自51.6降至50.5，新出 口订单则降至48.6的六个月低位，令市场担忧宏观经济遭遇更强“逆风”。 汇丰4月终值将于 5月2日公布。 官方和汇丰PMI在4月显现较强的一致性。官方PMI侧重于大企业，而汇丰数据侧重中小企业，两者因调查 样本和计量方法不同，有时会有偏离。 中国此前公布的一季度国内生产总值(GDP)7.7%的增长率逊预期，二季度经济增长亦面临挑战。工信部近 期对工业形势表示，企业经营困难的状况尚未明显改观，产能过剩结构矛盾比较突出；当前有效需求不足，企 业投资意愿不强，保持稳定增长难度较大。而PPI指数近一年来处于负值也折射出内需依然低迷。 4月的路透调查显示，多数分析师略微下调对全年经济前景的看法，预计今年中国经济增长率在8%左右， 二季度增速或升至8%。 “中国PMI再度下滑，表明整体经济仍然延续此前的弱势复苏态势，当然，禽流感疫情的爆发可能也影响 了整体经济的表现。”澳新银行大中华区首席经济师刘利刚等在PMI公布后点评道。 他并指出，从这段时间的经济表现来看，财政支出和投资相对较慢，是经济减速的最重要原因，但这可能 也是一个信号，表明中国官方在考虑将更多的重心放在解决结构性问题上，改变一直以来以投资为中心的经济 政策。 与此同时，数据表明未来两个月的的货币政策仍将保持相对宽松。刘利刚等认为，为了防止整体经济出现 严重的下滑，中国官方应尽快出台详细的城镇化举措，同时也需要出台结构性减税政策以减轻中小企业和服务 业的负担，并更快地推进利率市场化的进程。 此前中共中央政治局会议表示，一季度中国经济社会发展开局平稳，经济保持平稳增长。但世界经济增长 动力不足，国内经济增长动力仍需要增强。宏观政策要稳住，微观政策要放活，社会政策要托底。 制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50以上, 反映经济总体扩张;低于50,反映经济衰退. 下表为各月制造业采购经理指数(PMI): ______2013年__________ _______________________2012年_______________________ 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 PMI(%) 50.6 50.9 50.1 50.4 50.6 50.6 50.2 49.8 49.2 50.1 50.2 50.4 53.3 以下是分项指标: 指标 2013年4月份 2013年3月份 比上月 指数 指数 PMI 50.6 50.9 下降 生产指数 52.6 52.7 下降 新订单指数 51.7 52.3 下降 新出口订单指数 48.6 50.9 下降 积压订单指数 43.6 47.1 下降 产成品库存指数 47.7 50.2 下降 采购量指数 51 51.9 下降 进口指数 48.7 48.9 下降 购进价格指数 40.1 50.6 下降 原材料库存指数 47.5 47.5 持平 从业人员指数 49 49.8 下降 供应商配送时间指数 50.8 51.1 下降 生产经营活动预期指数 59.3 65.5 下降 更多细节,请点选中国物流与采购联合会网站 (www.chinawuliu.com.cn) （完） (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)