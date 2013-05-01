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市场报道 | 2013年 5月 1日 星期三 10:31 BJT

全球贵金属：4月30日SPDR黄金持仓量下降，iShares白银持仓量增加

路透5月1日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量较周一下降0.19%，而同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量增加0.43%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 34,676,103.3 4月30日 34,743,798.4 4月29日 -67,695.1 -0.19%

iShares 336,055,837.0 4月30日 334,607,098.0 4月29日 1,448,739.0 0.43%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 王兴亚)
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