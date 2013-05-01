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亚洲 | 2013年 5月 1日 星期三 11:04 BJT

日本已公布经济指标--2013/5/1

经济指标                          时间   最新数据       前月/前季数          下次公布时  预估值
                                                                  据                  间  
                                                                               (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)        第四       持平   r         -1.0%      r      5月15日      --
                                     季                                                   
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y    4月      -0.3%             -0.5%             5月30日      --
 )                                                                                        
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y    3月      -0.5%             -0.3%             5月30日      --
 )                                                                                        
 工业生产(m/m)                      3月      +0.2%   p         +0.6%      r      5月16日      --
 失业率                             3月       4.1%   @          4.3%   -@-r      5月30日    　--
 贸易收支(亿日圆)                   3月  逆差3,624         逆差7,775             5月21日      --
 所有家庭实质支出(y/y)              3月      +5.2%             +0.8%             5月30日      --
 
 注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看日本经济数据相关资料，可点选
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