重温稿-美国经济：4月就业岗位增长料加快，但力度仍显不足

* 4月非农就业岗位料增加14.5万个

* 预计失业率持稳于7.6%

* 每周平均时薪预计上涨0.2%

* 每周平均工时料持平于34.6小时

路透华盛顿4月30日 - 美国4月就业增长或加快，但也许仍无力帮助经济抵挡政府大幅节支增税的负面冲击。

路透调查受访分析师预测，美国4月非农就业岗位料增加14.5万个。之前3月增速骤降至8.8万的九个月低点。

3月微弱的增长或加深了就业市场的疲态，而4月的增幅预估也仍然低于今年头两个月平均每月20万的水平。

“这符合目前经济成长迟滞且一时难以改善的情况，”富国证券资深经济分析师Sam Bullard说。

劳工部将于周五1230GMT公布4月非农就业报告。

预估的就业增长可能刚好使失业率保持在7.6%的四年低点水平，不过随着美国老年人的退休以及青年人因求职受挫而放弃寻找工作，失业率也有可能下降。3月就业参与率触及34年低点。

“预计失业率将继续缓步下行，我们认为人口情况的变化以及求职失败而放弃找工作的人数，将依然超过重返就业市场求职的人数，”瑞穗证券首席经济学家Lewis Alexander说。

“美联储官员肯定注意到经济发展缓慢无法创造出持续强劲的就业增长，并至少将失业率下降部分归结为‘错误的’原因。”

一些经济学家认为，预算削减拖累4月的经济增长，并有可能导致政府裁员。

“尽管政府通过放无薪假的方式削减多数支出，我们怀疑还是有一些直接裁员的情况，”美国银行美林资深经济学家Michelle Meyer说。

“民间部门有可能受到影响。至少那些与政府联系最为紧密的行业或许会减少雇佣，譬如国防承包。”

制造业就业岗位可能迅速回升，之前3月出现9月以来的首次下滑。

民间服务领域新增就业岗位料自3月创下的九个月低点反弹。政府就业岗位在4月可能减少约1.5万个，3月降幅为7,000个，受美国邮政署裁员1.17万人的拖累。

就业报告料显示，4月平均时薪估计上升0.2%，每周平均工时持稳于九个月高点34.6小时。(完)