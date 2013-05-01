《外汇专栏》欧元区核心国家经济萎靡对欧元不利

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文作者是路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley 编译 张明钧
路透伦敦4月30日 - 如果欧洲央行一如市场普遍预期的在周四降息，这么做不单单是为了恶债缠身的二线经济体，也是为了疲弱的欧元区核心成员国。
若没有解决欧元区核心国家经济不振的问题，这恐将是欧元的一大利空，因二线国家遭危机重创后，连串援助方案还得要核心国家出手相挺。
德国景气正陷于困境，当地民间经济活动4月呈现萎缩，为五个月来首见。Markit综合采购经理人指数(PMI)初值从3月的50.6降至4月的48.8。 德国民间活动占整体经济比重超过三分之二。
这往往预示着欧洲央行将降息。
浏览德国PMI数据与欧洲央行再融资利率图表，请点选：(link.reuters.com/hax57t)
法国方面，总统奥朗德上任第一年为经济放缓发愁。
较不为人知、但可能同样重要的是，荷兰正面临诸多经济层面的挑战，而该国也是欧元区重要的核心国家。
尽管荷兰是核心国家，也一直倡言要求那些寻求财务协助的欧元区国家该做出艰困的决定，但其本身经济并没有那么强劲。
荷兰正困在2009年以来的第三度衰退，该国政府预估机构2月表示今年经济将萎缩。
惠誉2月5日将荷兰信用评等展望从稳定下调为负面，但仍确认其顶级AAA评等。
惠誉在下修展望报告中指出，“荷兰的杠杆经济受到连串冲击”。
荷兰房价下跌幅度大于惠誉先前的预期，家庭负债总额相当于国内生产总值(GDP)的130%，“房价走跌的前景恐将进一步拖累民间消费”。
相对于其经济规模而言，荷兰家庭负债水准在欧盟之中“名列前矛”。
荷兰经季节调整后的失业率从2月的7.7%升至3月的8.1%，远高于2012年3月的5.9%。
这或许有助于解释何以经季节调整后的3月消费者信心指数顽固地呈现负数，虽然负35点已较2月的负41有所改善。
贸易数据也让荷兰制造商难展欢颜。
与1月数据相较，荷兰2月进出口双双下滑，贸易顺差则是缩窄为37.85亿欧元(49.6亿美元)。
交易商已经适应了欧元区二线国家所面对的种种挑战，但核心国家经济不振恐将让欧元面临越来越大的压力。(完)
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路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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