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亚洲 | 2013年 5月 1日 星期三 11:07 BJT

东京汇市：美元陷入守势，市场静待美联储会议决定

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3165      1.3166       -0.01       -0.22      1.3194
 美元/日圆                            97.35       97.41       -0.06      +12.23       86.74
 欧元/日圆                           128.14      128.25       -0.09      +11.95      114.46
 美元/瑞郎                           0.9295      0.9291       +0.04       +1.53      0.9155
 英镑/美元                           1.5531      1.5531       +0.00       -4.43      1.6251
 美元/加元                           1.0064      1.0071       -0.07       +1.44      0.9921
 澳元/美元                           1.0366      1.0369       -0.03       -0.26      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8574      0.8549       +0.29       +3.51      0.8283
 澳元/日圆                          100.910     101.000       -0.09      +11.96      90.130
 新西兰元/日圆                       83.470      83.280       +0.23      -40.73     140.820
 英镑/日圆                           151.19      151.29       -0.07       +7.36      140.82
 澳元/新西兰元                       1.2080      1.2119       -0.32       -3.67      1.2540
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
      
          
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 (编译 王丽鑫; 审校 张明钧)
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