东京汇市：美元陷入守势，市场静待美联储会议决定

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3165 1.3166 -0.01 -0.22 1.3194 美元/日圆 97.35 97.41 -0.06 +12.23 86.74 欧元/日圆 128.14 128.25 -0.09 +11.95 114.46 美元/瑞郎 0.9295 0.9291 +0.04 +1.53 0.9155 英镑/美元 1.5531 1.5531 +0.00 -4.43 1.6251 美元/加元 1.0064 1.0071 -0.07 +1.44 0.9921 澳元/美元 1.0366 1.0369 -0.03 -0.26 1.0393 新西兰元/美元 0.8574 0.8549 +0.29 +3.51 0.8283 澳元/日圆 100.910 101.000 -0.09 +11.96 90.130 新西兰元/日圆 83.470 83.280 +0.23 -40.73 140.820 英镑/日圆 151.19 151.29 -0.07 +7.36 140.82 澳元/新西兰元 1.2080 1.2119 -0.32 -3.67 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计 算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王丽鑫; 审校 张明钧)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。