《Home专栏》铜市由供给不足变为供应过剩，你确定？

**重写历史**

要想了解其中可能有哪些含义，可以参考汇丰研究人员对铜市近期动态的非主流观点。

和其他人一样，他们也试图弄明白近几个月交易所公告库存的激增，库存增长的速率将意味着今年铜市供给过剩可能要达到近一百万吨。

不过他们也认为，库存这样大幅地增加“多是反应了旧有的过剩量而非新增。”

“其中一些铜库存是近几年存货囤积的仓位调整。这要追溯到2009年，当时铜市(像所有其他市场一样)陷入明显的供给过剩，尽管多数铜库存已被吸收掉，而这些库存多错误地被计入实质需求。”

汇丰分析师继续说到，这也导致2011-2012年间供给会明显短缺的预期没有实现。

根据所报数据，汇丰预估只有2011年是供给短缺，而且当时也只有微不足道的3,000吨。

现在遗留库存浮出水面，恐怕会打乱当前需求预期。

“由于旧有库存的出现，我们认为目前基于其他方向所做出的需求预估是错误的，低估了真实的需求。”

汇丰对今年铜供给过剩的预期为156,000吨，要低于普遍看法。

现在你无需对此看法表示同意还是反对，再回想一下此前有关“隐藏的铜库存”的讨论。

鉴于铜市或其他基本金属市场实际计算上的局限性，ICSG的版本就统计上还是“真实的”。

以下是另一个案例。

中国去年进口的精锌不包括合金为513,600吨，相当于全球产量的4.1%左右。

这要比ICSG公布的上海的铜库存变化更大。

不过是不是所有的锌都被消费了，还是不可报告库存的增加？

你又是如何“知道”和这么确定呢？(完)