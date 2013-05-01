《Home专栏》铜市由供给不足变为供应过剩，你确定？

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
**重写历史**
要想了解其中可能有哪些含义，可以参考汇丰研究人员对铜市近期动态的非主流观点。
和其他人一样，他们也试图弄明白近几个月交易所公告库存的激增，库存增长的速率将意味着今年铜市供给过剩可能要达到近一百万吨。
不过他们也认为，库存这样大幅地增加“多是反应了旧有的过剩量而非新增。”
“其中一些铜库存是近几年存货囤积的仓位调整。这要追溯到2009年，当时铜市(像所有其他市场一样)陷入明显的供给过剩，尽管多数铜库存已被吸收掉，而这些库存多错误地被计入实质需求。”
汇丰分析师继续说到，这也导致2011-2012年间供给会明显短缺的预期没有实现。
根据所报数据，汇丰预估只有2011年是供给短缺，而且当时也只有微不足道的3,000吨。
现在遗留库存浮出水面，恐怕会打乱当前需求预期。
“由于旧有库存的出现，我们认为目前基于其他方向所做出的需求预估是错误的，低估了真实的需求。”
汇丰对今年铜供给过剩的预期为156,000吨，要低于普遍看法。
现在你无需对此看法表示同意还是反对，再回想一下此前有关“隐藏的铜库存”的讨论。
鉴于铜市或其他基本金属市场实际计算上的局限性，ICSG的版本就统计上还是“真实的”。
以下是另一个案例。
中国去年进口的精锌不包括合金为513,600吨，相当于全球产量的4.1%左右。
这要比ICSG公布的上海的铜库存变化更大。
不过是不是所有的锌都被消费了，还是不可报告库存的增加？
你又是如何“知道”和这么确定呢？(完)
(译文审校 张涛/张明钧)
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