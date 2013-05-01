路透调查：英国投资人4月连续第二个月增加现金部位，因担忧市场稳定性

记者 Chris Vellacott 编译 王冠中

路透伦敦4月30日 - 路透调查显示，英国投资人在4月连续第二个月增加现金部位，因对全球市场的稳定性感到担忧，尽管欧元区的系统性风险已有所消退。

这项月度调查就14位投资经理进行访问，其全球投资组合中的平均现金配置比例升至5.8%，高于3月的5.6%，也高于1月的5%。

尽管增加现金部位显示投资人在对可能的市场修正预作准备，但现金配比仍远低于2012年中欧洲债务危机高峰期间的逾8%。

股票配比连续第二个月下滑，来到54.6%，此前在2012年下半年市场反弹时，该配比曾连续数月上扬。

尽管撤出股市的资金通常是转投入债市，但债市投资配比仍延续去年底展开的下滑趋势，来到25.4%。

“市场开始采取更为理性的策略，以基本面为依归...这意味着他们不会再为黄金和英国公债等避险资产支付较高金额，也不会恐慌抛售欧元区股票等低价资产，”HFM Columbus Group的投资主管Robert Pemberton称。

尽管如此，调查的受访者持续对安于现状提出警告，指出欧元区债务危机的问题尚未完全解决。

“任何对信心造成的打击，都可能让市场重现规避风险状态，”Henderson Global Investors的资产配置主管Chris Paine称。(完) (译文审校 于春红)