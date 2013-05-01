《全球市场》美元受压，市场等待美联储会议结果

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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欧元兑美元 持稳在约1.3163，欧元兑日圆 则下跌0.1%至128.15。
“我们认为欧元较明确的走势会由三个不相干的因素推动，而这些因素也都和欧元区货币政策无关，”巴克莱在研究报告中称，他们指的是疲弱日圆对德国成长的影响、意大利新联合政府撙节措施的冲击以及美国经济的复苏。
伦敦期铜 跌0.5%至每吨7,021.25美元，因中国PMI数据疲弱引发需求疑虑。
“PMI数据通常会在4月和5月下滑，这算是季节性因素，但依旧相当不利，我们的中国分析师现在相当悲观，这对金属市场来说并不太好，”墨尔本澳新银行的分析师Natalie Rampono称。
美国原油期货 下跌0.4%至每桶93.05美元，布兰特原油 跌0.8%至101.55美元。(完) (编译 程琳/蔡美珍/王冠中/徐文焰; 审校 张荻/王兴亚)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。