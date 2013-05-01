《全球市场》美元受压，市场等待美联储会议结果

欧元兑美元 持稳在约1.3163，欧元兑日圆 则下跌0.1%至128.15。

“我们认为欧元较明确的走势会由三个不相干的因素推动，而这些因素也都和欧元区货币政策无关，”巴克莱在研究报告中称，他们指的是疲弱日圆对德国成长的影响、意大利新联合政府撙节措施的冲击以及美国经济的复苏。

伦敦期铜 跌0.5%至每吨7,021.25美元，因中国PMI数据疲弱引发需求疑虑。

“PMI数据通常会在4月和5月下滑，这算是季节性因素，但依旧相当不利，我们的中国分析师现在相当悲观，这对金属市场来说并不太好，”墨尔本澳新银行的分析师Natalie Rampono称。