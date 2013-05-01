日本股市：日经指数早盘下跌，受夏普和Tokyo Electron拖累

路透东京5月1日 - 日本股市日经指数周三早盘下跌，上月则创下20年来最佳的4月表现。夏普 和半导体设备制造商Tokyo Electron 因令人失望的获利消息而挫跌。

但富士胶片 和花王 在财报公布后上涨，协助限制大盘跌幅。

日经指数 早盘下跌0.2%，报13,829.26点，上月上涨11.8%，创下1993年以来最佳的4月表现，且为连续第九个月上扬，为2005年5月至2006年1月以来的最长月度连涨走势。