更新版-日本个股：夏普2012/13财年亏损将高于原先预估

不过提列过多产能的价值减损突显出来自苹果的需求转弱；苹果获利成长幅度已经从过去五年的平均成长逾60%急坠，预估未来十年获利成长幅度将不到5%。

路透1月时报导两名消息人士谈话指出,日本夏普已经接近停止生产苹果iPad的9.7寸面板,因需求转向尺寸较小的iPad mini.

夏普透过东京证交所发布的声明指出，该公司尚未发布财报数据，但并未直接评论是否会公告亏损大于预估一事；夏普将在5月14日公布财报。

除了提列资产价值减损外，消息人士指出该公司也将提供预备金来支应欧洲显示器价格操弄调查的潜在罚款。

净损扩大消息是由日经新闻率先披露。

这项消息导致夏普股价周三一度大跌5.6%至319日圆，创下近三周来新低，指标日经指数 则为下跌0.2%。夏普股价自去年初以来已经下跌超过五成，因该公司的问题一一浮现，同时期日经指数则是大涨63%。(完)