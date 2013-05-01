英国数据：Nationwide 4月房价较3月下滑0.1%，预估为上涨

Nationwide首席分析师Robert Gardner指出，若把最近三个月与之前三个月的房价相比，房价从10月起就呈上扬。

“抵押贷款批准件数较上年的普遍水平上涨，而且有理由乐观认为未来数月将可持续走强。”他说。

Nationwide说，旨在改善信贷供应与成本的政策，例如英国央行的融资换贷款计画(FLS)，应可持续支撑楼市。