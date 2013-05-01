《专题新闻快速浏览》--路透4月基金经理资产配置调查****

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透4月30日 - 路透调查显示，全球投资人4月降低股票及债券配比，将现金配比提高至七个月高位，因迹象显示全球经济成长可能减弱。
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> 路透调查：美国基金经理4月将全球股市配置降至2007年以来最低
> 路透调查：4月欧洲基金经理提高现金配比，进一步调降股票比重
> 路透调查：英国投资人4月连续第二个月增加现金部位，因担忧市场稳定性
> 路透调查：日本基金经理4月调降全球股票及日本债券配比
> 路透调查: 中国基金经理未来三个月股票建议配比降至五个月新低80.3%
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。