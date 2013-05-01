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亚洲 | 2013年 5月 1日 星期三 12:15 BJT

****《专题新闻快速浏览》--路透4月基金经理资产配置调查****

路透4月30日 - 路透调查显示，全球投资人4月降低股票及债券配比，将现金配比提高至七个月高位，因迹象显示全球经济成长可能减弱。

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> 路透调查：美国基金经理4月将全球股市配置降至2007年以来最低

> 路透调查：4月欧洲基金经理提高现金配比，进一步调降股票比重

> 路透调查：英国投资人4月连续第二个月增加现金部位，因担忧市场稳定性

> 路透调查：日本基金经理4月调降全球股票及日本债券配比

> 路透调查: 中国基金经理未来三个月股票建议配比降至五个月新低80.3%

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