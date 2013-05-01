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亚洲 | 2013年 5月 1日 星期三 13:12 BJT

《汇市简讯》伦敦开盘：亚洲市场多半休息，市况清淡

0502GMT

* 美元/日圆下跌0.16%，澳元/美元跌0.01%，欧元/美元跌0.03%，新西兰元/美元涨0.12%

* 亚洲市场相当清淡，除了日本、印尼及澳洲以外市场多休市

* 韩国4月贸易数据令人失望

* 大宗商品及股市小跌，汇市大致持平纽约尾盘

* 全球经济成长前景仍不明朗(完)

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