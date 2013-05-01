国际油市：布兰特原油跌破102美元，受中国数据和供应因素影响

美国石油协会(API)周二公布，最近一周原油库存增加520万桶，高于市场所预估的增加100万桶。

0420GMT，布兰特原油 下跌0.94美元至每桶101.43美元，周二则是创下将近两周来最大跌幅。美国原油期货 下跌0.43美元至每桶93.04美元。

“今日原油价格下跌势因为API数据中库存大增，且中国PMI数据逊于预期，”Newedge Japan商品营销经理Ken Hasegawa表示。

“中国及欧元区经济数据表现不佳，因此这些地区的数据表现需有所改善、特别是欧洲，才能引发油价反弹，”他说道。

中国官方4月制造业PMI指数意外回落，新订单、库存等多项指数均下降，出口订单降至荣枯线下方，显示制造业需求仍面临压力，与稍早公布的汇丰PMI初值一道证实中国经济复苏乏力。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三公布，宏观经济先行指标--4月官方制造业采购经理人指数(PMI)自上月的50.9降至50.6，逊于路透此前的调查预估值51。

在中国PMI数据出炉前，美国中西部企业活动数据于4月呈现萎缩，欧洲失业率则是触及纪录高位。

市场普遍预期美联储(FED)周三结束两日会议时，将维持每月购债850亿美元的计画不变，藉以支撑经济复苏。

一项路透调查结果显示，石油输出国组织(OPEC)4月产出自一年多以来的最低月度水准回升，因伊拉克及利比亚出口中断的情形获得解决，且伊朗销售增加。

这项研究航运数据、访问原油公司消息人士、OPEC及谘询机构的调查结果显示，OPEC 4月每日原油产出达3,046万桶，高于3月的3,018万桶。 (完)

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