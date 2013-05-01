国际油市：布兰特原油跌破102美元，受中国数据和供应因素影响

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
美国石油协会(API)周二公布，最近一周原油库存增加520万桶，高于市场所预估的增加100万桶。
0420GMT，布兰特原油 下跌0.94美元至每桶101.43美元，周二则是创下将近两周来最大跌幅。美国原油期货 下跌0.43美元至每桶93.04美元。
“今日原油价格下跌势因为API数据中库存大增，且中国PMI数据逊于预期，”Newedge Japan商品营销经理Ken Hasegawa表示。
“中国及欧元区经济数据表现不佳，因此这些地区的数据表现需有所改善、特别是欧洲，才能引发油价反弹，”他说道。
中国官方4月制造业PMI指数意外回落，新订单、库存等多项指数均下降，出口订单降至荣枯线下方，显示制造业需求仍面临压力，与稍早公布的汇丰PMI初值一道证实中国经济复苏乏力。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三公布，宏观经济先行指标--4月官方制造业采购经理人指数(PMI)自上月的50.9降至50.6，逊于路透此前的调查预估值51。
在中国PMI数据出炉前，美国中西部企业活动数据于4月呈现萎缩，欧洲失业率则是触及纪录高位。
市场普遍预期美联储(FED)周三结束两日会议时，将维持每月购债850亿美元的计画不变，藉以支撑经济复苏。
一项路透调查结果显示，石油输出国组织(OPEC)4月产出自一年多以来的最低月度水准回升，因伊拉克及利比亚出口中断的情形获得解决，且伊朗销售增加。
这项研究航运数据、访问原油公司消息人士、OPEC及谘询机构的调查结果显示，OPEC 4月每日原油产出达3,046万桶，高于3月的3,018万桶。 (完)
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(编译 王冠中/张明钧; 审校 李婷仪)
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路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。